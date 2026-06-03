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Депутат Госдумы Адальби Шхагошев провел в Нальчике личный прием граждан

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев провел в Нальчике личный прием граждан

03.06.2026 | 14:10
Накануне  депутат Госдумы Адальби Шхагошев провел в Нальчике личный прием граждан. Встречу организовали в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Всего на беседу записались около 10 жителей Кабардино-Балкарии. В основном вопросы граждан касались социальной сферы и трудоустройства, обращались также за материальной помощью. Общение с земляками депутат выстраивает на постоянной основе: встречи проходят не только очно, но и в онлайн‑формате или по телефону. Адальби Шхагошев также рассказал о предстоящих выборах в Государственную Думу. Он отметил: в этот раз партия «Единая Россия» выдвинет рекордное количество кандидатов из числа участников специальной военной операции. По всем обращениям, поступившим в ходе личного приема граждан, Адальби Шхагошев пообещал оказать необходимое содействие.
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