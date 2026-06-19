Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Герман Шевчук отметил устойчивый рост социально‑экономических показателей КБР

Герман Шевчук отметил устойчивый рост социально‑экономических показателей КБР

19.06.2026 | 16:10
Герман Шевчук, депутат Парламента КБР, ветеран СВО:  
Прежде всего хотел бы поблагодарить Казбека Валерьевича Кокова за содержательный доклад. Сегодня были затронуты практически все сферы нашей жизнедеятельности. Как представитель участников специальной военной операции, хотел бы отметить, что Главой Кабардино-Балкарской Республики были обозначены новые, расширенные приоритеты в данном направлении. Буквально поставлена задача всем органам исполнительной власти и депутатскому корпусу проработать дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Кроме того, хотелось бы отметить, что в ближайшее время начнётся строительство стелы в память о погибших участниках СВО. Это важный шаг по сохранению памяти, которую мы обязаны бережно хранить и передавать из поколения в поколение. Если говорить о социально-экономическом блоке, то мы услышали о положительной динамике развития республики. Особенно важно, что из года в год эти показатели демонстрируют устойчивый рост. В завершение хотел бы пожелать всем нам продуктивной работы. Впереди нас ждёт ещё много задач и новых целей, с которыми нам предстоит столкнуться и которые мы обязательно решим.
  https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных