Герман Шевчук отметил устойчивый рост социально‑экономических показателей КБР

Герман Шевчук, депутат Парламента КБР, ветеран СВО:
Прежде всего хотел бы поблагодарить Казбека Валерьевича Кокова за содержательный доклад. Сегодня были затронуты практически все сферы нашей жизнедеятельности.
Как представитель участников специальной военной операции, хотел бы отметить, что Главой Кабардино-Балкарской Республики были обозначены новые, расширенные приоритеты в данном направлении. Буквально поставлена задача всем органам исполнительной власти и депутатскому корпусу проработать дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции.
Кроме того, хотелось бы отметить, что в ближайшее время начнётся строительство стелы в память о погибших участниках СВО. Это важный шаг по сохранению памяти, которую мы обязаны бережно хранить и передавать из поколения в поколение. Если говорить о социально-экономическом блоке, то мы услышали о положительной динамике развития республики. Особенно важно, что из года в год эти показатели демонстрируют устойчивый рост.
В завершение хотел бы пожелать всем нам продуктивной работы. Впереди нас ждёт ещё много задач и новых целей, с которыми нам предстоит столкнуться и которые мы обязательно решим.
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