Депутат ГД РФ И.Марьяш провела прием граждан

Сегодня в Нальчике депутат Государственной Думы Ирина Марьяш провела приём граждан. Жители республики обратились к члену «Единой России» с разными проблемами. Большая их часть касалась социальной помощи, городской инфраструктуры и обеспечение лекарственными препаратами. По всем вопросам, обсужденным в ходе приема, будут приняты оптимальные решения, заверила посетителей депутат Госдумы.

Прием граждан проводился в рамках региональной недели в общественной приемной партии «Единая Россия».