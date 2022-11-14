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Денис Мантуров и Казбек Коков обсудили вопросы развития промышленности Кабардино-Балкарии

Денис Мантуров и Казбек Коков обсудили вопросы развития промышленности Кабардино-Балкарии

14.11.2022 | 18:42
Обсудили вопросы развития промышленности республики… В Москве состоялась рабочая встреча Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с заместителем председателя правительства России – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. На встрече, в частности, говорили о перспективах легкой промышленности. Так, поддержку получил крупный инвестпроект по производству трикотажного полотна, который воплотят в республике. Глава Кабардино-Балкарии рассказал также о ходе работ по возобновлению добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении. Казбек Коков подчеркнул: благодаря поддержке, которую российское правительство оказывает промышленным предприятиям Кабардино-Балкарии, удалось не только сохранить региональную экономику в период санкционного давления, но и обеспечить ее рост.   https://t.me/vestikbr
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