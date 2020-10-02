Деньги – на воду

Правительство Кабардино-Балкарии распределило дополнительные субсидии муниципалитетам. Деньги должны направить на строительство и реконструкцию систем питьевого водоснабжения.

Всего в списке – 21 получатель. Общий размер господдержки – свыше 160 миллионов рублей. Наибольшую финансовую помощь примут поселения Прохладненского района: им выделят больше 25 миллионов рублей. В Эльбрус и в Заюково направят по 19,11 миллионов помогут решить задачу нормативного водоснабжения администрации Уруха. Второй Чегем, Нартан, Анзорей получат по восемь миллионов. Напомню, что сети обновляют в рамках регионального проекта «Чистая вода». На его реализацию в 19-24-м годах предусмотрены субсидии из федерального бюджета в 300 миллионов рублей. В республике ускоренно модернизируют водопроводные сети и открывают новые скважины. Конечная цель — обеспечить качественной питьевой водой всех жителей Кабардино-Балкарии. Сейчас, по данным Минстроя, этот показатель – 90 процентов.