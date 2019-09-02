День знаний сегодня торжественно отметили и в 9-й столичной школе. Здесь в первый класс пошли 217 детей — 2019.09.02

Уверенных ответов, высоких оценок, легких контрольных… Новый учебный год – всегда ожидание большего и лучшего, отметили на торжественной линейке. Особенным этот день назвали не только для первоклассников, но и для тех, кому до конца занятий в школе остался всего год. Как отметила директор школы Ольга КороткИх, образовательному учреждению есть чем гордиться. Только в прошлом году из 80 выпускников больше половины поступили в ведущие федеральные вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Еще 12- в высшие учебные заведения ЮФО. Для тех же, кто первый раз пришёл в школу, уже сегодня организовали – «Путешествие в страну знаний».