День защиты детей в этом году в Нальчике отмечают масштабно





День защиты детей в Нальчике отмечают масштабно. Для юных жителей подготовили развлекательную программу. Это концерты, мастер-классы, театральные постановки. Городские аттракционы, зоопарк и 3 кинотеатра работают для детей сегодня бесплатно. День защиты детей для юных жителей республики решили сделать незабываемым. Нальчик прямо с утра превратился в большую развлекательную площадку. Для любознательных в парке на Липовой аллее организовали мастер-классы: учат рисовать акварелью, украшать пряники, лепить из глины. Сразу в трех кинотеатрах столицы республики до обеда малышам бесплатно показывали мультфильмы. А в зоопарке сегодня целый день билеты не нужны ребятам до 12-ти лет. Акция традиционная – в честь праздника. Выставки, концерты, конкурсы в честь Международного дня защиты детей провели и на других площадках Нальчика, а также в районных Домах культуры.