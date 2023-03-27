День возрождения балкарского народа отметили в Черекском районе

Перед Домом культуры Черекского района многолюдно. Сегодня здесь проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню восстановления национальной автономии балкарского народа. Перед началом праздника к памятникам жертв депортации и погибших воинов в годы Великой Отечественной возложили цветы.
В зале ДК аншлаг. Здесь представители органов власти, общественности, жители района. Поздравление Казбека Кокова с Днем возрождения зачитал руководитель администрации Главы Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков.
Мира, добра, благополучия, процветания… Со сцены сегодня звучат теплые пожелания в адрес всех жителей региона.
Концерт назвали «Балкария, любовь моя». Пригласили творческие коллективы и известных артистов республики.
Мероприятия в честь Дня возрождения балкарского народа начали проходить в муниципалитетах еще до официальной даты. А сам праздник в республике отметят уже завтра.
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