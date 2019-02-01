День российской науки сегодня отмечают ВУЗы республики — 2019.02.08





В Аграрном университете студенты-активисты организовали интеллектуальный баттл. «Своя игра» в исполнении шести студенческих команд включала самые разнообразные вопросы. Для участия были приглашены студенты первых курсов Кабардино-Балкарского гос_университета и Северо-Кавказского института искусств. Еще до начала викторины учащихся пригласили принять участие в работе круглого стола. Здесь специалисты-аграрии рассказали о некоторых итогах своих исследований в области биологии, экологии и рационального природопользования. Главная задача привлечь внимание к науке и вовлечь как можно больше людей в дело охраны окружающей среды – отмечают сами ученые. В эти минуты в Аграрном университете подводят итоги недели науки, проходившей с первого февраля.