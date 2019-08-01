День Российского триколора широко отмечают и в Кабардино-Балкарии. Основные торжества проходят в столице республики — 2019.08.22

На площади Абхазии сотрудники экстренных служб организовали выставку спецтехники. Автомобили МЧС, полиции и Скорой помощи выстроились по цветам — создав бело-сине-красную композицию. В 25-й раз в стране отмечают День государственного флага, поэтому празднуют с размахом. Огромное полотнище пронесли от площади 400-летия до пешеходной части улицы Кабардинской. В шествии приняли участие более 150 человек, в том числе иностранные студенты. Акцию продолжили раздачей ленточек. В три часа дня стартует ещё один парад, а завершит праздничные мероприятия концертная программа в Атажукинском парке.