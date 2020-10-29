День памяти первого президента КБР Валерия Кокова

Человек чести и совести, созидатель и непревзойденный дипломат, мудрый политик и прекрасный семьянин… Это все о нем… Сегодня республика вспоминает первого президента Кабардино-Балкарии – Валерия Кокова.

Он руководил республикой 15 лет. Свой путь по карьерной лестнице Валерий Мухамедович начал в одном из отдаленных сел Лескенского района, куда его после университета и Высшей партийной школы направили как молодого специалиста. Главный агроном колхоза, старший экономист, затем начальник отдела Минсельхоза КБАССР… В 1990-м Валерий Коков – председатель Верховного Совета Кабардино-Балкарии. Первые президентские выборы в январе 92-го, и он возглавил республику уже в ранге президента. Тогда Коков дал клятву на верность народу, которым безмерно гордился.

…Клянусь, при осуществлении полномочий президента КБР уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать и защищать конституцию КБР, защищать государственность республики, ее территориальную целостность, безопасность. Верно служить народу Кабардино-Балкарии…

Этой клятве Валерий Коков был верен все годы своего правления. Он до последнего отстаивал интересы жителей Кабардино-Балкарии. На политической арене обладал непререкаемым авторитетом. Его ценили и уважали главы соседних республик, с ним советовались представители федеральной власти. Мудрость и выдержка Валерия Мухамедовича помогла сохранить мир в непростые перестроечные годы. Являясь олицетворением власти и силы, он одновременно оставался чутким и добрым, был примерным семьянином. «Кавказ чтит силу, ведущую к миру» – сказал Валерий Коков однажды. Сегодня его цитируют многие.

Памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова посвящен фильм Людмилы Казанчевой «Сила, ведущая к миру». Посмотреть его можно сегодня в 17.15 в тематическом блоке.