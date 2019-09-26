День открытых дверей для горожан организовали сегодня в Нальчике представители организаций жилищно-коммунальной сферы. — 2019.09.26

На встречу со специалистами ЖКХ нальчан приглашают в здание Главпочтамта. Сегодня жителей, в частности, интересовали вопросы получения льгот и способы выплаты компенсаций отдельным категориям граждан. Также звучали жалобы на ненадлежащее исполнение своих обязанностей некоторыми управляющими компаниями. Помочь решить проблему предложили общественники.Горожанам дали также разъяснения по новой системе утилизации твердых бытовых отходов, рассказали о том, как формируются тарифы на вывоз мусора. Представители организаций сферы ЖКХ готовы консультировать граждан в здании Главпочтамта сегодня в течение рабочего дня.

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— КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек Правительствэм и унэм зэ1ущ1э

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.09.26

— КъМ-ны халкъны жумушларын жалчытхан кёп функциялы арасы алчыланы санындады.

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