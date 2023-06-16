День медицинского работника в Тырныаузе отметили концертом

На мероприятии присутствовали все врачебные коллективы района. Поздравить представителей системы здравоохранения с праздником собрались сотрудники администраций, общественных и образовательных организаций района. И.о.главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев поблагодарил работников медучреждений района за нелегкий труд, поздравил их с профессиональным праздником и вручил Почётные Грамоты и Благодарности. Поздравили коллег с праздником и поблагодарили за плодотворную работу Главный врач ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района Хабибуллах Тилов и врач хирург, отличник здравоохранения РФ Мухадин Афашоков. В рамках празднования между больницей, поликлиникой и сельскими амбулаториями были организованы веселые конкурсы. В завершении мероприятия Артисты культуры района подготовили праздничный концерт.