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День медицинского работника в Тырныаузе отметили концертом

День медицинского работника в Тырныаузе отметили концертом

16.06.2023 | 22:01
На мероприятии присутствовали все врачебные коллективы района. Поздравить представителей системы здравоохранения с праздником  собрались сотрудники администраций,  общественных и образовательных организаций района. И.о.главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев поблагодарил работников медучреждений района  за нелегкий труд, поздравил их с профессиональным праздником и вручил Почётные Грамоты и Благодарности. Поздравили коллег с праздником и поблагодарили за плодотворную работу Главный врач  ГБУЗ «ЦРБ»  Эльбрусского муниципального района Хабибуллах Тилов и врач хирург, отличник здравоохранения РФ Мухадин Афашоков. В рамках празднования между больницей, поликлиникой и сельскими амбулаториями были организованы веселые конкурсы. В завершении мероприятия Артисты культуры района подготовили праздничный концерт.
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