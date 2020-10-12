День КБГУ

Сегодня – 88 лет со дня основания Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. Бербекова. Из-за пандемии программу праздничных мероприятий сократили и максимально перевели в онлайн-формат, сообщает пресс-служба вуза.

На странице Музея истории на официальном сайте КБГУ посетителей ждет экспозиция, посвященная предпосылкам и моменту основания университета. До конца октября планируется проведение традиционной профсоюзной спартакиады среди работников КБГУ по игровым видам спорта. В эти же дни на официальной странице студсовета в Инстаграме в прямом эфире будут проходить познавательные лекции. Запланирован также семинар-совещание с участием представителей вузов СКФО.