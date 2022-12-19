Делегацию из КБР торжественно проводили на 1-й съезд Российского движения детей и молодежи

Делегация из Кабардино-Балкария отправилась в столицу накануне открытия форума. Пожелать доброго пути ребятам и их наставникам в аэропорт “Нальчик” приехали не только их родные и близкие, но и члены правительства.
17 человек представляют Кабардино-Балкарию на первом съезде Российского движения детей и молодежи в Москве. Это школьники и студенты колледжей, воспитанники Центров дополнительного образования, которые отличились в федеральных конкурсах.
На прошлой неделе с ними встретился Глава республики Казбек Коков. Члены делегации рассказали руководителю региона, какие проекты готовы представить в Москве. В аэропорту “Нальчик” участников делегации провожали родители и учителя, а также члены правительства.
Представители Кабардино-Балкарии участвуют в дискуссиях на различные темы, в том числе о патриотическом воспитании и развитии туризма, а также в творческих смотрах.
Цель посланцев от республики – показать, что в Кабардино-Балкарии есть талантливая молодежь, способная решать поставленные временем задачи, причем делающая это творчески и эффективно.
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