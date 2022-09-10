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Делегация Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняла участие в праздничных мероприятиях в Нальчике

Делегация Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняла участие в праздничных мероприятиях в Нальчике

10.09.2022 | 18:14
Депутаты Парламента КБР и гости из законодательного органа Санкт-Петербурга во главе со спикером Александром Бельским в рамках рабочего визита посетили промышленно-сельскохозяйственную выставку «Кабардино-Балкария сегодня», сообщает пресс-служба Парламента КБР. На центральной аллее Атажукинского сада свыше 30 предприятий агропромышленного комплекса и 14 предприятий Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики представили свою продукцию, продемонстрировав последние достижения региона. Законодатели осмотрели по-праздничному украшенные стенды со свежими овощами, плодами и грибами, плодоовощными консервами, кондитерскими и хлебобулочными изделиями, минеральной водой, безалкогольными напитками, продуктами переработки мяса и молока.
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