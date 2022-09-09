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Делегация Законодательного Собрания Санкт-Петербурга прибыла в Кабардино-Балкарию

Делегация Законодательного Собрания Санкт-Петербурга прибыла в Кабардино-Балкарию

09.09.2022 | 22:44
Кабардино-Балкария принимает гостей, которые приезжают на торжества, посвященные празднованию 100-летнего юбилея республики. Сегодня в Нальчик прибыла официальная делегация законодательного собрания Санкт-Петербурга во главе со спикером Александром Бельским. В аэропорту их встречали представители нашего парламента. В июне между законодательными органами КБР и Санкт-Петербурга были подписаны документы о сотрудничестве. И это первый визит в Кабардино-Балкарию в рамках соглашения. В рамках визита запланирован ряд встреч. Депутаты намерены обсудить широкий круг вопросов, в том числе об усилении межпарламентских связей и взаимодействии при разработке нормативно-правовой базы в сферах экономики, социальной политики, туризма.
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