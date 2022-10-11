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Делегация представителей парламента Турции побывала в КБГУ

Делегация представителей парламента Турции побывала в КБГУ

11.10.2022 | 16:02
Укреплять межгосударственные связи… Делегация представителей парламента Турции и Ассоциации кавказских предпринимателей побывала в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Это часть целой серии поездок гостей по регионам Северного Кавказа. Среди целей визита – встретиться с предпринимателями, чтобы активизировать бизнес-связи. Поскольку члены делегации – адыгского происхождения, поездка не только деловая, но и этнокультурная, сказал председатель межпарламентской группы дружбы с Россией, депутат парламента Турции Мурат Байбатур. На встрече обсудили взаимоотношения с КБГУ в сфере образования, науки и культурного обмена. Президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков подчеркнул, что в вузе для представителей адыгской диаспоры, живущих за рубежом, действует программа обучения кабардинскому языку и литературе. Участники дискуссии договорились в ближайшее время определить тематику и даты новых совместных встреч.   https://t.me/vestikbr
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