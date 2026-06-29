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Делегация КБР приняла участие в XXIII съезде «Единой России» в Москве

Делегация КБР приняла участие в XXIII съезде «Единой России» в Москве

29.06.2026 | 13:00
В Москве прошел 23-ий съезд партии «Единая Россия». В работе форума принимала участие делегация из Кабардино-Балкарии. На съезде утверждён список кандидатов в депутаты, с которым партия пойдёт на парламентские выборы. Окончательная предвыборная программа будет принята в августе на втором этапе съезда. Ключевым событием первого дня стало выступление Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что съезд проходит в судьбоносный для страны период коренной трансформации всего мира. Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. Также состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов и высших должностных лиц в 10 субъектах. Единоросы из Кабардино-Балкарии подтвердила полную поддержку курса главы государства. Как отметили в республиканской делегации, инициативы, национальные проекты и программы Президента лежат в основе позитивных изменений в социально-экономической жизни региона.   https://t.me/vestikbr
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