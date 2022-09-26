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Делегация Кабардино-Балкарии приняла участие в Фестивале культуры и спорта в Грозном

Делегация Кабардино-Балкарии приняла участие в Фестивале культуры и спорта в Грозном

26.09.2022 | 16:56
В Грозном завершился 12 Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Ежегодно эти состязания собирают большое количество и участников, и зрителей. Открытие прошло во Дворце волейбола имени Увайса Ахтаева. Собралось около 600 участников из 14 регионов страны. В составе творческих делегаций – ведущие государственные национальные коллективы СКФО и ЮФО. Кабардино-Балкария, как и другие субъекты, представила свое подворье. Гостям фестиваля демонстрировали национальную одежду, холодное оружие, картины, чеканку, предметы старины. Фестиваль проводится с 2010-го года. Главная его цель – сохранение традиционной культуры и национальных видов спорта, укрепление дружеских отношений народов Кавказа. Отметим, по итогам спортивных состязаний победительницей турнира стала команда Чеченской Республики.   https://t.me/vestikbr
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