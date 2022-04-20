Делегация Кабардино-Балкарии посетила военный госпиталь в Пятигорске

Навестить военнослужащих, которые участвовали в спецоперации на Украине, а теперь восстанавливают силы в госпитале… С такой целью в Пятигорск отправились республиканские общественники и артисты. Инициатива принадлежит активистам Центра поддержки социокультурных проектов «Мирт» и поисковикам из отряда «Кавказский рубеж». Для тех, кто поправляет здоровье во втором госпитале Росгвардии, подготовили концертную программу. В ней участвовали студенты Института искусств и гуманитарно-технического колледжа, солисты Театра песни КБГУ «АмикС», а также заслуженная артистка Кабардино-Балкарии Ирина Даурова. В Пятигорск активисты приехали не с пустыми руками – привези яблоки, минеральную и сладкую воду. Замполит госпиталя подполковник Владимир Рудаков считает, что своим визитом гости значительно ускорили выздоровление военнослужащих.