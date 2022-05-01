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Делегация из КБР приняла участие в открытии IX Московского международного салона образования

Делегация из КБР приняла участие в открытии IX Московского международного салона образования

01.05.2022 | 11:46
Делегация из Кабардино-Балкарии приняла участие в торжественном открытии IX Московского международного салона образования, сообщается на портале Правительства КБР. Тема мероприятия в этом году - «Назад в будущее». Руководил делегацией министр просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Анзор Езаов. Анзор Езаов выступил на торжественной церемонии открытия. В ходе своей речи он отметил, что за последние два года система образования в стране из-за пандемии коронавируса претерпела существенные изменения. Кроме того министр подчеркнул, что в нынешних реалиях тренд на внимание к воспитанию детей оправдан и актуален. Московский международный Салон образования - это крупнейшее мероприятие в сфере образования в России. В программе заявлены выступления более тысячи экспертов. Мероприятие двухдневное и объединяет 8 кластеров, 5 спецпроектов для обсуждения вопросов, касающихся всех главных образовательных сфер.
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