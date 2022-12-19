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Делегация из КБР принимает участие в работе первого съезда российского движения детей и молодежи

Делегация из КБР принимает участие в работе первого съезда российского движения детей и молодежи

19.12.2022 | 15:58
В Москве стартовал первый съезд российского движения детей и молодежи. В его работе принимает участие Глава Кабардино-Балкарии и делегация республиканских активистов. Ребята из всех регионов страны, включая новые, определяют название движения, направление и основную миссию. Общее количество участников превышает три тысячи человек. Накануне весь день ребята участвовали в мастер-классах, тренингах, социальных акциях и творческих проектах. А еще здесь работают десятки дискуссионных площадок по тематическим трекам. Среди них “Наука и технологии”, “Волонтерство и добровольчество” и многое другое. Одна из основных задач съезда - рассказать как можно большему числу потенциальных участников Российского движения детей и молодежи о его целях, работе и структуре... В Манеже уже побывали почетные гости - олимпийские чемпионы, знаменитые медийные личности и политики. Так, с делегатами пообщались первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Накануне вечером на пленарном заседании к участникам съезда обратился Владимир Путин. Президент России пожелал новому детскому и молодежному движению страны больших достижений. Сегодня команды показывают свои визитки под названием “Знакомьтесь - это мы”. Кабардино-Балкария представила два номера - танец и песню. Сейчас здесь ожидают появления Главы нашей республики Казбека Кокова, который решил поддержать команду Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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