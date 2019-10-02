Делегация Черекского района представила культуру и обычаи балкарцев на «Празднике айрана» в Карачаево-Черкесии — 2019.10.02





Этот фольклорно-этнографический фестиваль провели на Медовых водопадах уже восьмой раз. В этом году его посетили почти семь тысяч человек. На живописной площадке в горах по традиции развернулись выставка-ярмарка изделий ремесленников, экспозиция народных костюмов и, конечно, праздничные столы. Только в шатре Черекского района участники фестиваля могли попробовать 13 разновидностей айрана и 12 видов хычинов. Кроме того, были представлены около тридцати видов лечебных трав. А кульминацией фестиваля стала дегустация самого айрана, который приготовили в емкости объемом 500 литров.