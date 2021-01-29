«Декоративный натюрморт» студентки КБГУ стал лучшим на международном конкурсе

Работу студентки КБГУ признали лучшей на международном конкурсе по монохромной живописи. Проходил он в Уфе в дистанционном формате.

Победительницей стала Амина Виндижева – студентка второго курса Института архитектуры, строительства и дизайна госуниверситета. Ее картина под названием «Декоративный натюрморт» выполнена в технике «гризайль». В переводе с французского это значит «серый»: в изобразительном искусстве так называют особую технику, когда используют разные оттенки одного цвета.

«Я больше работаю в каких-то реалистичных стилях. Мне вообще нравится рисовать и изображать людей, разных, с какой-то интересной внешностью. Но захотелось сделать что-то интересное, что-то немного отличное от своего стиля», — рассказывает Амина.

В этой номинации участвовали два десятка авторов из разных регионов. Эксперты оценивали композицию, пропорции, а главное – передачу формы тоном. В итоге лучшей назвали работу представительницы Кабардино-Балкарии.