Дефицита вакцины от коронавируса на отечественном рынке не будет





Правительство страны включило «Спутник 5» в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство. Кабинет министров издал соответствующее постановление. Это поможет контролировать поставки по стране.

Между тем, по данным регионального оперштаба, в Кабардино-Балкарии еще 19 человек полностью справились с коронавирусом, новых заболевших – 16. В госпиталях получают медпомощь 228 человек, из них 18 – в реанимации. За все время в республике выявили больше шести тысяч двухсот случаев заражения, выздоровели свыше пяти тысяч восьмисот жителей. Тестов сделали уже почти 137 тысяч, за сутки – около пятисот. Врачи отмечают, что инфекция продолжает циркулировать в регионе, но четыре пятых всех заразившихся переносят ее в легкой форме.

Тем не менее, соблюдать профилактические меры по-прежнему необходимо. Если повысилась температура и ухудшилось общее состояние, незамедлительно вызовите на дом врача.