Данные ежедневной ковид-статистики

Новых случаев заражения - 95. Выздоровели 76 жителей. От последствий болезни 10 человек скончались. В пяти госпиталях сейчас находятся больше 800 пациентов. За жизнь более сотни из них врачи борются в реанимациях. На амбулаторном лечении с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – около 1800 жителей республики. Медики напоминают: чтобы эффективнее бороться с инфекцией, нужен устойчивый коллективный иммунитет, а также требуется соблюдать санитарные правила. По статистике число вакцинированных больных, переносящих ковид в тяжелой форме, не превышает 1%. Доктора предупреждают: если у вас поднялась температура, появилась тяжесть в груди или кашель, не занимайтесь самолечением. Сразу же обращайтесь к врачу.