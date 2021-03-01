Дальнобойщики, ожидающие в Лескенском р-не открытия ВГД , благодарят власти КБР за помощь





Власти Кабардино-Балкарии организовали помощь водителям, вынужденным простаивать из-за закрытия Военно-Грузинской дороги. Движение на границе с Грузией остановили 16-го марта в связи с плохими погодными условиями. Многокилометровую колонну большегрузных автомобилей можно отследить от селения Анзорей вплоть до границы с Северной Осетией. Здесь на территории Кабардино-Балкарии таких автомобилей около полутысячи. По поручению Главы республики Казбека Кокова, заложников ситуации обеспечивают питанием и предметами первой необходимости.