Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария – среди субъектов, в которых живет больше всего приверженцев физкультуры и спорта





Рейтинг самых здоровых регионов страны опубликовало РИА «Новости». Эксперты учли, сколько в регионе жителей, которые ведут активный образ жизни, и с другой стороны – сколько тех, кто курит и пьет. Оценили также число работников, занятых на вредных производствах. Был еще ряд критериев, которые повлияли на рейтинг. Оказалось, что сегодня в среднем по России физкультурой и спортом систематически занимаются меньше сорока процентов жителей. А вот в Кабардино-Балкарии этот показатель выше сорока процентов: в численном выражении – примерно 350 тысяч людей. Из них детей и подростков – 36 тысяч. И это только те ребята, которые ходят в специализированные секции. В нынешнем году в районах республики строят пять оздоровительных комплексов и еще около трех десятков площадок на открытом воздухе. Для почти полусотни спортивных организаций купили новое оборудование.