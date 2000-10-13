Дачная амнистия продлена до 2026 года





У россиян, которые планируют оформить в собственность дачные дома и строения, появилось еще пять с лишним лет, чтобы сделать это по упрощенной форме. Так называемая дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года.

Сейчас оформить недвижимость в собственность можно по трем документам. Это право владения земельным участком, техплан на дом и декларация, которую можно заполнить самостоятельно. Если бы амнистию не продлили, о начале и завершении строительства домов пришлось бы уведомлять власти и ждать согласований. А если не дождались и начали строить – дело дошло бы до суда. Пришлось бы самому доказать, что дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой. Пока что дачникам для оформления недвижимости необходимо выполнить всего несколько шагов. Сначала заполнить декларацию, потом пригласить кадастрового инженера, который сделает замеры всех объектов, подлежащих регистрации, составит технический план, запишет данные на диск, и далее с этим диском нужно отправляться в ближайший МФЦ.