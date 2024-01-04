ЦУР КБР подвел итоги работы министерств и ведомств в соцсетях за 2023 год

Оценивали качество взаимодействия с жителями в социальных сетях.
Первое место среди ведомств заняло министерство здравоохранения. Также в числе лидеров – Минтруд и Минпросвещение. Среди муниципальных образований на первом месте – Баксан. Следом идут Баксанский и Терский районы...
Впервые такой рейтинг составили весной 21-го года. Его перспективная задача – улучшить коммуникацию между гражданами и органами власти.
Центр управления регионом использует систему мониторинга «Инцидент менеджмент». Она отслеживает обращения людей на площадках «Телеграм», «Одноклассники» и «ВКонтакте», время отклика представителей госструктур и качество ответов.
https://t.me/vestikbr