Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
ЦУР КБР подвел итоги работы министерств и ведомств в соцсетях за 2023 год

ЦУР КБР подвел итоги работы министерств и ведомств в соцсетях за 2023 год

04.01.2024 | 15:16
Оценивали качество взаимодействия с жителями в социальных сетях. Первое место среди ведомств заняло министерство здравоохранения. Также в числе лидеров – Минтруд и Минпросвещение. Среди муниципальных образований на первом месте – Баксан. Следом идут Баксанский и Терский районы... Впервые такой рейтинг составили весной 21-го года. Его перспективная задача – улучшить коммуникацию между гражданами и органами власти. Центр управления регионом использует систему мониторинга «Инцидент менеджмент». Она отслеживает обращения людей на площадках «Телеграм», «Одноклассники» и «ВКонтакте», время отклика представителей госструктур и качество ответов.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных