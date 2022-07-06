ЦУР Кабардино-Балкарии совместно с региональным управлением МЧС запустили чат-бот в «Телеграме»

Центр управления регионом совместно с республиканским управлением МЧС запустили чат-бота в «Телеграме». Здесь жители могут рассказать о местах и объектах, которые потенциально угрожают жизни и здоровью детей. К тексту нужно прикрепить фотографию проблемного участка и указать, где он находится. К примеру, это могут быть открытые люки, не огражденные участки строек, ветхие деревья.
Чтобы воспользоваться возможностью, нужно набрать в «Телеграме» в строке поиска «ЦУР КБР МЧС КБР», запустить бота и далее следовать указаниям.
Совместный чат-бот работает около недели. За это время поступило свыше 30 обращений. Две трети проблем же устранены. В МЧС рассказали, что проект станет действовать на постоянной основе.
https://t.me/vestikbr