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ЦУР Кабардино-Балкарии совместно с региональным управлением МЧС запустили чат-бот в «Телеграме»

ЦУР Кабардино-Балкарии совместно с региональным управлением МЧС запустили чат-бот в «Телеграме»

06.07.2022 | 16:01
Центр управления регионом совместно с республиканским управлением МЧС запустили чат-бота в «Телеграме». Здесь жители могут рассказать о местах и объектах, которые потенциально угрожают жизни и здоровью детей. К тексту нужно прикрепить фотографию проблемного участка и указать, где он находится. К примеру, это могут быть открытые люки, не огражденные участки строек, ветхие деревья. Чтобы воспользоваться возможностью, нужно набрать в «Телеграме» в строке поиска «ЦУР КБР МЧС КБР», запустить бота и далее следовать указаниям. Совместный чат-бот работает около недели. За это время поступило свыше 30 обращений. Две трети проблем же устранены. В МЧС рассказали, что проект станет действовать на постоянной основе.   https://t.me/vestikbr
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