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Церковный хор из Нальчика участвует в международном фестивале духовной музыки «Свет Христов»

Церковный хор из Нальчика участвует в международном фестивале духовной музыки «Свет Христов»

06.07.2022 | 16:32
Идет репетиция церковного хора, который работает при соборе преподобного Симеона Столпника. В создании вокальных композиций помогают артисты ансамбля камерной музыки «Камерата»… Хор из Нальчика участвует сейчас в международном фестивале «Свет Христов», который проводит Русская православная церковь. Коллектив уже вышел во второй этап состязаний. В составе хора – девять человек. Это и любители церковного пения, и профессионалы с музыкальным образованием. В репертуаре коллектива – духовные песнопения, а также произведения современных композиторов... Международный конкурс начали в феврале, и продлится он до конца года. Носит статус «патриарший» и посвящен 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Конкурс – уже второй по счету и станет проходить ежегодно. Помимо самих состязаний, в программе – множество просветительских проектов – мастер-классов, семинаров и конференций, а также совместных выступлений. По итогам все участники получат особые грамоты – за то, что позволяют прихожанам прикоснуться к «Свету Христову».   https://t.me/vestikbr
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