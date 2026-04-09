Цены на семь жизненно важных лекарств снижены по решению антимонопольной службы

Федеральная антимонопольная служба снизила цену на семь лекарств, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Экономический анализ цен проводили в связи с обновлением утвержденного правительством списка.
Так, исследовали соответствие установленной производителями стоимости лекарств для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения рака, недугов дыхательных путей, инфекционно-воспалительных и сердечных заболеваний. Подешевели препараты, которые применяют для лечения повышенного артериального давления, снижения риска повторного инсульта, для дополнительной терапии красной волчанки.
Снизилась также цена на перекись водорода. В Федеральной антимонопольной службе обратили внимание, что препараты из перечня жизненно важных лекарственных препаратов предоставляются бесплатно в медорганизациях в рамках программы госгарантий.
