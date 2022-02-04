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Центр поддержки предпринимателей КБР принимает заявки на участие в программах 2022 года

Центр поддержки предпринимателей КБР принимает заявки на участие в программах 2022 года

04.02.2022 | 22:40
Центр поддержки предпринимателей принимает заявки на участие в программах этого года. Сегодня Кабардино-Балкария – один из немногих регионов, где создали полноценную систему помощи тем, кто намерен заняться малым и средним предпринимательством. Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Это площадка, с помощью которой жители республики вправе получить в том числе бесплатные консультации на тему: «Как начать свое дело?», бесплатно обучиться, принять участие в российских и международных выставках. При соблюдении определенных условий человеку могут выплатить единовременно до 250 тысяч рублей на ведение предпринимательской деятельности и до ста тысяч – на развитие личного подсобного хозяйства. Преференций и возможностей здесь немало. Сейчас в Кабардино-Балкарии работают семь организаций, которые помогают развивать бизнес-компетенции: это Центр поддержки предпринимательства, региональные Центры экспорта, инноваций социальной сферы, Фонд микрокредитования, Гарантийный фонд и Центр молодежного и инновационного творчества. В 2021-м в «Мой бизнес» обратились и получили помощь свыше трех тысяч жителей республики, отметили в учреждении.
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