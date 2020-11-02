Цветы к памятнику поэта





В Кабардино-Балкарии почтили память народного поэта Кайсына Кулиева. 1 ноября исполнилось 103 года со дня рождения классика балкарской литературы. В честь этой даты в Нальчике состоялось возложение цветов к памятнику поэта. Почтить память классика балкарской литературы собрались представители министерства культуры, творческих союзов, родственники, друзья, почитатели его таланта. Многие из пришедших были лично знакомы с Кайсыном Кулиевым. Они делились воспоминаниями, говорили о значении его творчества для всего Северного Кавказа.

«К великому счастью, у нас есть деятели культуры и искусства, которыми гордится не только наша республика, но и весь мир. Одним из таких знаковых личностей является, конечно, наш Кайсын .Не только наша республика, но и весь мир, читая Кайсына, находят в себе силы идти дальше, творить, жить и помогать тем, кто окружает нас»,-отметил министр культуры КБР.

В этом году церемония возложения цветов прошла без традиционного митинга. Собравшихся тоже было меньше, чем в прошлые годы. Причина – ограничения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции.