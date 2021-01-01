COVID-19 — с начала 2021 года заразились более 1500 жителей КБР





Свыше 17 с половиной тысяч человек заразились в Кабардино-Балкарии коронавирусом за весь период распространения болезни. Только с начала 2021-го прирост – больше полутора тысяч жителей. Но при этом, если на первое января был зарегистрирован 101 новый случай, то в последующие дни выше этой цифры показатель не поднимался. Сегодня же оперштаб сообщает о 97 новых случаях заражения. Выздоровели за сутки 134 человека. С первого января от последствий коронавируса скончался 21 гражданин. За этот же период полностью излечились от недуга больше двух тысяч.

Сейчас в госпиталях находятся до полутора тысяч пациентов. Еще свыше тысячи получают лечение амбулаторно. Они переносят коронавирус в более легкой форме. Участковые врачи поддерживают связь с такими гражданами по телефону – ежедневно созваниваются, а на каждый третий-четвертый день приезжают, чтобы осмотреть лично. Если увидят, что самочувствие ухудшилось, инфицированного могут направить в госпиталь. При этом в поликлиниках работают на упреждение – следят за самочувствием тех, кто в зоне особого риска — страдает хроническими заболеваниями.

Медики подчеркивают: борьба с инфекцией не терпит отлагательств. При малейших признаках заболевания – повысилась температура, появился кашель – следует вызвать врача на дом. Ну а для тех, кто не желает вплотную столкнуться с коронавирусом, работают прививочные пункты. Их в Кабардино-Балкарии пять – в первой и третьей нальчикских поликлиниках, а также в межрайонной больнице в Нарткале и в ЦРБ Баксана и Залукокоаже. Перед визитом необходимо записаться по телефону или на «Портале пациента».