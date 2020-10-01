COVID-19: новых случаев заражения – 53

Выздоровевших за сутки – 17. Скончались двое мужчин – житель Нальчика 34-го года рождения и майчанин 56 года. В госпиталях лечатся уже больше тысячи пациентов, состояние 51 из них – тяжелое. Они находятся в реанимации. Медики напоминают, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры необходимо вызывать врача на дом.