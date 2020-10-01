COVID-19: новых случаев заражения — 50

Выздоровевших за сутки только 16. Мужчина, уроженец Новой Балкарии 1930 года рождения, скончался. Медицинскую помощь в госпиталях получают почти тысяча человек. 55 из них – в реанимациях. COVID-19 тесты подтвердили не у всех пациентов. Врачи напоминают, что инфекция представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры профилактики, а при повышении температуры – вызывать врача на дом.