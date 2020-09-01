COVID-19: новых случаев заражения — 50, выздоровевших — 14

По данным ежедневного мониторинга регионального оперштаба, с болезнью справились уже 6496 жителей. В госпиталях сейчас 938 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и те, у кого тесты дали отрицательный результат, но симптомы болезни есть. В реанимациях – 48 граждан. Тестов на сегодня сделали больше 185 тысяч, за последние сутки- плюс 1518. Так как вирус циркулирует, защитные меры всё так же необходимы: следует надевать защитные маски и перчатки в людных местах, соблюдать дистанцию, избегать рукопожатий. При повышении температуры – обязательно вызвать врача на дом.