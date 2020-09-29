COVID-19: новых случаев заражения — 45, выздоровевших — 15

По данным ежедневного мониторинга регионального оперштаба, всего выявили заболевших больше 7600. С болезнью справились почти 6500 жителей. В госпиталях сейчас 942 пациента, в том числе те, у кого тесты не подтвердили наличие вируса. В реанимациях – 46 граждан. За минувшие сутки от последствий заражения в республике скончался еще один мужчина – житель Московской области 49-го года рождения. Таким образом, за все время по этой причине ушли из жизни 92 человека. Тестов на сегодня сделали больше 185 тысяч. Из них за прошедший день – около тысячи. Врачи констатируют: сейчас четыре пятых всех заразившихся переносят болезнь в легкой и неявной форме. Так как вирус циркулирует, защитные меры всё так же необходимы: следует надевать защитные маски и перчатки в людных местах, соблюдать дистанцию, избегать рукопожатий. При повышении температуры – обязательно вызвать врача на дом.