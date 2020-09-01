COVID-19: новых случаев заражения — 43, выздоровевших — 13

По данным регионального оперштаба всего с болезнью справились 6385 жителей Кабардино-Балкарии. В госпиталях на 22 сентября 854 пациента – в том числе и не подтвержденные тестами. В реанимациях 37 человек. За сутки скончался еще один мужчина 1945-го года рождения из Нальчика. За весь период пандемии в республике зафиксировано 90 смертей от последствий коронавируса. Общее количество сделанных тестов – более 175 тысяч, за сутки — плюс 925. Поскольку 80 процентов заразившихся переносят болезнь в лёгкой и бессимптомной форме, врачи настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики: надевать маски и перчатки в людных местах, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – обязательно вызвать врача на дом.