COVID 19: новых случаев заражения — 42

В данным регионального оперштаба, список излечившихся за сутки пополнили 14 человек. В госпиталях остаются 944 пациента, 49 из них – в реанимациях. COVID-19 продолжает циркулировать, до 80 процентов заразившихся переносят в лёгкой и бессимптомной форме. Инфекция особо опасна для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры вызвать врача на дом.