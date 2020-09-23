COVID-19: новых случаев заражения — 41, выздоровевших — 14

По данным регионального оперштаба всего с болезнью справились 6399 жителей Кабардино-Балкарии. В госпиталях на 23 сентября 849 пациента – в том числе и не подтвержденные тестами. В реанимациях 37 человек. За сутки скончался 72-летний житель Кишпека. За весь период пандемии в республике от короновируса и его последствий скончались 91 человек. До 80 процентов заразившихся переносят болезнь в лёгкой и бессимптомной форме, врачи настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики: надевать маски и перчатки в людных местах, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – обязательно вызвать врача на дом.