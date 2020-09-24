COVID-19: новых случаев заражения — 40, выздоровевших — 12

По состоянию на 24 сентября 2020 г. в госпиталях находятся 875 пациентов – в том числе и не подтвержденные тестами на наличие короновирусной инфекции. В реанимациях — 40 человек.Протестировано за сутки 1605 жителей республики. Поскольку 80 процентов заразившихся переносят болезнь в лёгкой и бессимптомной форме, врачи настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики: надевать маски и перчатки в людных местах, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – обязательно вызвать врача на дом.