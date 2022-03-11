Что упало в Загребе?

В столице Хорватии ночью упал беспилотник – он сделал воронку и повредил несколько автомобилей. Очевидцы утверждают, что на обломках видна кириллица и красная звезда, а телеграм-каналы делают вывод о том, что это российский Ту-141 «Стриж», сообщает телеграм-канал "Война с фейками". На самом деле Назвать упавший беспилотник российским невозможно, даже если это со стопроцентной вероятностью именно Ту-141 «Стриж» с красной звездой и кириллицей на борту. Эти разведчики-беспилотники были разработаны и выпускались на Харьковском авиазаводе в советское время, а размещались на западной границе СССР. В ВС РФ они не используются. После 2014 года министерство обороны Украины решило усилить авиаразведку и запустило работы по модернизации «Стрижей». Упавшие беспилотники этого типа находили на территории Донбасса. Судя по всему, беспилотник был запущен с западной Украины: дальность полета «Стрижа» около 1000 км, расстояние от Загреба до западной границы Украины – примерно 700 км. Остается только гадать, почему украинский разведчик улетел именно в этом направлении.