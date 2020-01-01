Что еще нового ожидает россиян в 21-м году?





На доходы от пяти миллионов рублей в год установят повышенную ставу НДФЛ – 15 процентов. Полученные от этого деньги адресно направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Пенсия по старости с января выросла на шесть процентов. Социальные пенсии проиндексируют почти на три процента. Маткапитал на первого ребенка составит 483881 рубль. При рождении второго ребенка добавят еще свыше 155 тысяч. В этом году федеральные высокотехнологичные медицинские центры станут финансировать без посредников – напрямую из Фонда медстрахования. Ожидается, что от этого качество помощи улучшится. Расширены правила сельской ипотеки. Теперь ей могут пользоваться люди, которые планируют строительство на арендованном участке. Документы ЗАГСов, к примеру, свидетельства о рождении или регистрации брака, нужно будет предоставлять в госорганы, только если их выдали в другом государстве. Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании, ученых степенях и званиях. В остальных случаях сведения должны брать из системы Единой госрегистрации. Маркировка товаров становится обязательной. Данные в систему «Честный знак» внесут работники легкой промышленности. С 20 января открывается подготовительный этап маркировки молочной продукции. Пока что она добровольная. И с этого месяца новые многоэтажки должны быть оснащены «умными» приборами учета электричества.