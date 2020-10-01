Что делать, если разбился ртутный термометр? Куда обратиться за помощью?





Этот вопрос особо актуален сейчас – в период распространения респираторных заболеваний. В Роспотребнадзоре рассказали, что первым делом из помещения, где случилось ЧП, нужно увести людей. Комнату желательно охладить до 18-ти градусов: чем выше температура, тем быстрее испаряется ртуть. Следует надеть маску и перчатки, набрать в банку холодной воды или сделать раствор марганцовки и в эту жидкость поместить ртутные шарики и осколки стекла. Проще всего собрать металл шприцем или резиновой груше. Также можно это сделать листами влажной бумаги, пластырем, скотчем, мокрой ватой или пластилином. Разбитые ртутные термометры запрещено выбрасывать вместе с обычным мусором. Это опасно. Все собранные фрагменты следует отправить в ближайшую санэпидстанцию.