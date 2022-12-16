Члены Правительства КБР приняли участие в благотворительной акции “Елка желаний”

Исполнить детскую мечту… В Кабардино-Балкарии продолжается акция "Елка желаний".
Новогоднее дерево установили в Доме правительства, и сегодня к нему пришли члены правительства во главе с премьер-министром Алием Мусуковым, депутаты, главы местных администраций.
На ветвях – открытки с пожеланиями детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, и участники акции готовы их исполнить. В основном, в честь предстоящего праздника ребята хотят получить конструктор “Лего”. В списке также спортивная одежда, игрушки, техника.
Вручить подарки авторам посланий помогут волонтеры Ресурсного центра развития добровольчества. Исполнить желания намерены до наступления Нового года.
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