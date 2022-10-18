home
Главная
>
Новости
>
Члены КПРФ организовали в КБР сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих

Члены КПРФ организовали в КБР сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих

18.10.2022 | 09:56
Теплые вещи и детские рисунки… Члены КПРФ организовали по всей республике сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Партию груза уже отправили к месту назначения. Партийцы говорят, что такие акции для них привычны: восемь лет они помогали, чем могли, жителям Донбасса. К сбору теплых вещей для военнослужащих подключились также общественные организации. А рисунки создали воспитанники четвертого и 40-го детских садов Нальчика. Республиканские коммунисты готовы и дальше собирать и отправлять гуманитарную помощь бойцам. Любой желающий может сделать посильный вклад. Для этого следует обратиться в любую ячейку КПРФ.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных