Члены КПРФ организовали в КБР сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих

Теплые вещи и детские рисунки… Члены КПРФ организовали по всей республике сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Партию груза уже отправили к месту назначения.
Партийцы говорят, что такие акции для них привычны: восемь лет они помогали, чем могли, жителям Донбасса. К сбору теплых вещей для военнослужащих подключились также общественные организации. А рисунки создали воспитанники четвертого и 40-го детских садов Нальчика.
Республиканские коммунисты готовы и дальше собирать и отправлять гуманитарную помощь бойцам. Любой желающий может сделать посильный вклад. Для этого следует обратиться в любую ячейку КПРФ.
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